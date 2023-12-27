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В праздничный день Рождества появилась обширная утечка информации о GTA 5, раскрывающая намерения Rockstar Games в отношении однопользовательского контента в пространстве криминального симулятора. Несмотря на отсутствие официальных релизов, откровения онлайн-расследователей добавляют интригу в повествование.
Как сообщается в отчете Insider Gaming, Rockstar якобы отказалась от восьми запланированных DLC для GTA 5. Это стало известно благодаря распространению в рождественский период полного исходного кода игры, включающего в себя не только ссылки на невыпущенные DLC, но и скрипты, необходимые для работы GTA. В утечку попал список отмененных дополнений, включающий:
- "SP Assassination Pack"
- "SP Manhunt Pack"
- "SP Norman Pack"
- "Agent Trevor"
- "Relationship Pack"
- "Enterprise Pack"
- "Prologue DLC"
- "LibertyV DLC"
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Расшифровать точную природу каждого из них остается непростой задачей, что подогревает спекуляции в игровом сообществе. В частности, DLC для GTA 5 могло предложить игрокам возможность взять на себя роль Тревора в качестве агента. Загадочный "Пакет отношений" потенциально намекал на введение в оживленном Лос-Сантосе функций знакомства или брака. Также появились предположения о возможном возвращении в Либерти-Сити из GTA IV для нераскрытых приключений. Включение "Prologue DLC" указывает на предтечу событий основной игры, а "Manhunt Pack" может быть ностальгическим кивком в сторону одноименного стелс-экшена от Rockstar Games 2003 года. Все толкования остаются субъективными.
Возникает вопрос: что помешало Rockstar выпустить обещанные DLC для GTA 5. Очевидно, в центре внимания разработчиков оказался оглушительный успех GTA Online, собирающей с момента запуска почти полмиллиарда долларов в год.