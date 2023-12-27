Ни одно из них так и не вышло.

В праздничный день Рождества появилась обширная утечка информации о GTA 5, раскрывающая намерения Rockstar Games в отношении однопользовательского контента в пространстве криминального симулятора. Несмотря на отсутствие официальных релизов, откровения онлайн-расследователей добавляют интригу в повествование.

Как сообщается в отчете Insider Gaming, Rockstar якобы отказалась от восьми запланированных DLC для GTA 5. Это стало известно благодаря распространению в рождественский период полного исходного кода игры, включающего в себя не только ссылки на невыпущенные DLC, но и скрипты, необходимые для работы GTA. В утечку попал список отмененных дополнений, включающий:

"SP Assassination Pack"

"SP Manhunt Pack"

"SP Norman Pack"

"Agent Trevor"

"Relationship Pack"

"Enterprise Pack"

"Prologue DLC"

"LibertyV DLC"

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Расшифровать точную природу каждого из них остается непростой задачей, что подогревает спекуляции в игровом сообществе. В частности, DLC для GTA 5 могло предложить игрокам возможность взять на себя роль Тревора в качестве агента. Загадочный "Пакет отношений" потенциально намекал на введение в оживленном Лос-Сантосе функций знакомства или брака. Также появились предположения о возможном возвращении в Либерти-Сити из GTA IV для нераскрытых приключений. Включение "Prologue DLC" указывает на предтечу событий основной игры, а "Manhunt Pack" может быть ностальгическим кивком в сторону одноименного стелс-экшена от Rockstar Games 2003 года. Все толкования остаются субъективными.

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Возникает вопрос: что помешало Rockstar выпустить обещанные DLC для GTA 5. Очевидно, в центре внимания разработчиков оказался оглушительный успех GTA Online, собирающей с момента запуска почти полмиллиарда долларов в год.