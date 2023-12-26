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Kachka
В сеть попал полный исходный код GTA 5
Его удалось обнаружить в файлах взлома 2022 года.

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Игровая студия Rockstar Games все еще борется с последствиями взлома, произошедшего в сентябре 2022 года. Похоже, что в сети недавно появился полный исходный код Grand Theft Auto V. Пострадали даже недавно анонсированная GTA VI.

Речь идет о примерно 4 гигабайтах сжатых файлов, которые включают данные, используемые движком Rage, а также концептуальную и другую графику. Кроме того, упоминаются файлы, относящиеся к анонсированным GTA VI и Bully 2. Хотя на данный момент они не содержат никакой новой информации, в них также есть ссылки на другие отмененные игры Rockstar, такие как GTA Tokyo и Midnight Club 5.

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Происхождение этих общедоступных данных остается неясным. Судя по всему, исходный код датируется 2022 годом, что соответствует времени взлома Rockstar. В то время группа Lapsus$, как говорят, предлагала эти украденные данные на продажу. Если это действительно код GTA V, разработчики потенциально могут использовать его для создания модов и читов. Кроме того, под угрозой находятся геймеры GTA Online, так как злоумышленники могут искать уязвимости для атак на системы игроков.

#игры #rockstar games #rockstar #gta #grand theft auto #gta 5 #grand theft auto 5
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