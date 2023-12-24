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Kachka
18-летний хакер, сливший в сеть геймплей GTA 6, может быть заключен под стражу до конца жизни
На этом настаивает компания Rockstar.

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Британский "инсайдер" из хакерской группы Lapsus$, который, помимо прочего, был причастен ко взлому Rockstar Games, раскрывшему внутренние кадры GTA VI, недавно получил приговор, предусматривающий бессрочное заключение в охраняемой больнице, сообщает BBC. Этот приговор может означать, что всю свою жизнь он проведет под пристальным надзором медиков. Только если медики перестанут считать его "особо опасным для общества", ему разрешат покинуть больницу.

По мнению суда, у 18-летнего юноши в настоящее время сохраняется сильная мотивация для совершения новых кибератак. За полтора года пребывания под стражей он, как утверждается, демонстрировал агрессивное поведение, что привело к многочисленным случаям нанесения телесных повреждений и порчи имущества. Из-за его поведения было решено, что он не может предстать перед судом. Судебный процесс был сосредоточен исключительно на установлении его причастности к нападениям.

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Хакер совершил кибератаку на Rockstar Games в отеле, находясь под залогом за другие правонарушения. Ранее он взломал серверы телекоммуникационной компании BT & EE и NVIDIA. Во время освобождения под залог ему не разрешалось выходить в интернет, но он сумел обойти это ограничение, используя Amazon Fire Stick и недавно приобретенные смартфон, клавиатуру и мышь. По данным Rockstar, взлом нанес компании ущерб в размере 5 миллионов долларов.

#игры #rockstar games #хакеры #rockstar #gta 6 #grand theft auto 6
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