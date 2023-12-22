В список входят 15 смартфонов.

Компания GSMChina, известный информационный центр, собрала исчерпывающую информацию обо всех выпущенных на данный момент обновлениях передовой операционной системы HyperOS. Согласно полученным данным, в общей сложности 15 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, а также два планшета интегрировали эту операционную систему в свои функциональные возможности.

Полный список устройств выглядит следующим образом:

Redmi Note 12 – доступен во всем мире

Redmi Note 12 NFC – доступен во всем мире

Xiaomi Pad 6 – специально для китайского рынка

Xiaomi Pad 6 Max – специально для китайского рынка

Poco F5 Pro – доступен во всем мире

Xiaomi 11T – доступен во всем мире

Xiaomi 13 – доступен во всем мире

Xiaomi 13 Pro – специально для китайского рынка

Redmi Note 12S – доступен во всем мире

Poco F5 – предназначен для европейского рынка

Xiaomi 13 Ultra – предназначен для европейского рынка

Xiaomi 12T – предназначен для европейского рынка

Xiaomi Mix Fold 3 – исключительно в Китае

Xiaomi Mix Fold 2 – исключительно в Китае

Redmi K60 Pro – исключительно в Китае

Redmi K60 – исключительно в Китае

Redmi K60 Ultra – исключительно в Китае

реклама

Этот обширный список демонстрирует глобальное и региональное распространение HyperOS на различных устройствах Xiaomi, Redmi и Poco, предоставляя пользователям расширенные возможности работы.