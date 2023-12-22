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Kachka
Названы смартфоны, на которых уже доступна новая операционная система HyperOS
В список входят 15 смартфонов.

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Компания GSMChina, известный информационный центр, собрала исчерпывающую информацию обо всех выпущенных на данный момент обновлениях передовой операционной системы HyperOS. Согласно полученным данным, в общей сложности 15 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, а также два планшета интегрировали эту операционную систему в свои функциональные возможности.

Полный список устройств выглядит следующим образом:

  • Redmi Note 12 – доступен во всем мире
  • Redmi Note 12 NFC – доступен во всем мире
  • Xiaomi Pad 6 – специально для китайского рынка
  • Xiaomi Pad 6 Max – специально для китайского рынка
  • Poco F5 Pro – доступен во всем мире
  • Xiaomi 11T – доступен во всем мире
  • Xiaomi 13 – доступен во всем мире
  • Xiaomi 13 Pro – специально для китайского рынка
  • Redmi Note 12S – доступен во всем мире
  • Poco F5 – предназначен для европейского рынка
  • Xiaomi 13 Ultra – предназначен для европейского рынка
  • Xiaomi 12T – предназначен для европейского рынка
  • Xiaomi Mix Fold 3 – исключительно в Китае
  • Xiaomi Mix Fold 2 – исключительно в Китае
  • Redmi K60 Pro – исключительно в Китае
  • Redmi K60 – исключительно в Китае
  • Redmi K60 Ultra – исключительно в Китае

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Этот обширный список демонстрирует глобальное и региональное распространение HyperOS на различных устройствах Xiaomi, Redmi и Poco, предоставляя пользователям расширенные возможности работы.

#смартфоны #xiaomi #redmi #poco #hyperos
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