Так полагает известный инсайдер Moore's Law is Dead.

Новое поколение видеокарт NVIDIA под кодовым названием Blackwell, которое должно прийти на смену нынешней линейке Ada Lovelace, должно быть готово к праздничному сезону следующего года. Эта информация получена из недавнего видеоролика Moore's Law is Dead, ютубера, известного своими многочисленными и часто точными предсказаниями относительно грядущего аппаратного обеспечения.

Предсказание касается возможного релиза графических карт следующего поколения от NVIDIA в 4 квартале следующего года. Сроки зависят от результатов продаж графических процессоров RTX 4000 Super и стратегии AMD по выпуску своих чипов RDNA4. Ожидается, что серия RTX 5000 значительно выиграет от усовершенствованного 3-нм техпроцесса TSMC, что обещает повышение эффективности видеокарт. Кроме того, значительное увеличение тактовой частоты в сочетании с существенно увеличенной пропускной способностью памяти, как ожидается, будет способствовать общему повышению производительности.

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Дебют графических процессоров Blackwell ожидается примерно в те же сроки, что и процессоров Arrow Lake от Intel и новых APU Strix от AMD, предназначенных для ноутбуков. Moore's Law is Dead предполагает, что карты RTX 5000 могут быть официально анонсированы не позднее CES 2025.