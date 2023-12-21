Робот может свободно передвигаться по елке как вверх, так и вниз.

В этот праздничный сезон существует множество мотивов для незаметного наблюдения за территорией под рождественской елкой. Именно для такой миссии предназначен робот-украшение на базе Arduino, гениально созданный компанией Milos в сотрудничестве с Element 14.

Это роботизированное чудо может похвастаться сочетанием ключевых характеристик – хитроумной маскировкой, скрытым тайником и способностью по команде передавать трансформацию. Незаметно разместившись на елочной ветке, робот находится в состоянии готовности, ожидая удаленных команд через WiFi-соединение. При активации лебедки украшение опускается на землю, а от его основания отсоединяются колеса, позволяя ему перемещаться под елкой. В то же время камера обеспечивает прямую видеотрансляцию.

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Учитывая тайный характер этого шпионского украшения, отсутствие бросающихся в глаза проводов является обязательным условием. Для решения этой задачи источником питания устройства служит компактный аккумулятор. Модуль Arduino Nicla Vision выполняет роль основной платы, оснащенной встроенным функционалом WiFi, который идеально соответствует требованиям системы дистанционного управления. Управление робота контролируется двумя моторами, контролирующими колесами.

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Управление всем этим набором команд осуществляется с помощью веб-интерфейса. В рамках веб-браузера пользователи могут получить доступ к видеопотоку робота в реальном времени и использовать экранные кнопки для управления лебедкой, опускания колес и навигации робота под елкой.