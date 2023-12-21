Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Изобретатель создал робота-шпиона, замаскированного под ёлочную игрушку
Робот может свободно передвигаться по елке как вверх, так и вниз.

реклама

В этот праздничный сезон существует множество мотивов для незаметного наблюдения за территорией под рождественской елкой. Именно для такой миссии предназначен робот-украшение на базе Arduino, гениально созданный компанией Milos в сотрудничестве с Element 14.

Это роботизированное чудо может похвастаться сочетанием ключевых характеристик – хитроумной маскировкой, скрытым тайником и способностью по команде передавать трансформацию. Незаметно разместившись на елочной ветке, робот находится в состоянии готовности, ожидая удаленных команд через WiFi-соединение. При активации лебедки украшение опускается на землю, а от его основания отсоединяются колеса, позволяя ему перемещаться под елкой. В то же время камера обеспечивает прямую видеотрансляцию.

реклама

Учитывая тайный характер этого шпионского украшения, отсутствие бросающихся в глаза проводов является обязательным условием. Для решения этой задачи источником питания устройства служит компактный аккумулятор. Модуль Arduino Nicla Vision выполняет роль основной платы, оснащенной встроенным функционалом WiFi, который идеально соответствует требованиям системы дистанционного управления. Управление робота контролируется двумя моторами, контролирующими колесами.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Управление всем этим набором команд осуществляется с помощью веб-интерфейса. В рамках веб-браузера пользователи могут получить доступ к видеопотоку робота в реальном времени и использовать экранные кнопки для управления лебедкой, опускания колес и навигации робота под елкой.

#роботы #шпионский софт
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

GXO Logistics начала использовать робота-гуманоида для работы на складе
Tesla показала новейшую версию робота-гуманоида Optimus
Робота Tesla научили перекладывать яйца, не разбивая их
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
70
L3Harris запускает производство спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет
+
Apple Vision Pro ожидают в феврале
+
Xiaomi прощается с MIUI, выпустив 3-минутное видео, показывающее эволюцию мобильной ОС
2
«Аэрофлот» объявил распродажу билетов со скидками до 50%
+
В Британии решили пустить 30 истребителей Typhoon Tranche 1 на запчасти и не отдадут их Украине
3
Армия получает первые системы залпового огня 9К57-1 «Ураган-1»
1
ВМС США получили первый гигантский подводный беспилотник
2
Представлена самая большая в мире ветряная турбина, которая устойчива к тайфунам
1
Представлена новая компактная игровая портативная консоль Anbernic RG35XX H с выходом HDMI
1
EU оценила эффективность контроля чатов, но критики считают отчет неубедительным
+
Китайцы перепаковывают серверные процессоры Intel Xeon и продает их под своей торговой маркой
1
Сэм Альтман из OpenAI подчеркивает важность проекта глобальной идентификации Worldcoin
1
Politico: Россия конфискует энергетические активы у недружественных стран Европы
1
В России растет зависимость рынка от товаров из Китая
5
GeForce RTX 5090 выйдет в 2024 году и окажется на 80% быстрее GeForce RTX 4090
20
Цена Brent упала ниже $79 за баррель после объявления Анголы о выходе из ОПЕК
+
НАСА решает, как безопасно доставить МКС на Землю
1
Спецификации и дизайн недорогого Motorola G04 раскрыли до анонса
+
Google Chrome выпустил важное обновление, закрывая опасную уязвимость "Zero-Day"
1

Популярные статьи

Неопределенное будущее российского гиперзвукового истребителя Миг-41 - факт или вымысел
15
Почему ИС-7 не стал успешным проектом
5
Выбираем лучшие процессоры 2023 года – почему нам не удалось найти идеальный процессор
37
Небольшое тестирование кулера Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color
2
E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство
9
Краткое тестирование в игре Hellblade: Senua’s Sacrifice
+
Китайский космический самолет вывел на орбиту шесть "таинственных ведомых"
+
Хуситы становятся «хозяевами» в Красном море, не на шутку угрожая мировой торговле
16
Плюсы и минусы игровой консоли Xbox series X
17
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
102

Сейчас обсуждают

nonses84
01:05
Нужно больше слежки в ЦРУ передовать
В iOS 17.2.1 решена проблема с расходом батареи
Winssy
01:02
"Если бы проблем не было, то этой статьи и дискуссии бы не было" Во первых, эта статья о личной проблеме компании CableMod. Во вторых, дискуссия вокруг 12VHPWR вызвана только криворукостью некоторых п...
CableMod отзывает угловые 12VHPWR адаптеры v1.0/1.1, владельцам нужно прекратить их использование
nonses84
01:00
Всего лишь поменяли все внутренности
IPhone 12, восстановленный после трехмесячного погружения в реку, по-прежнему работает
nonses84
00:55
Куртка нагрелся на лохах.
Cablemod: проблема с оплавлением разъёмов питания RTX 4090 никуда не делась
Рустам Макаров
00:52
Это рк86 простой в сборке? Да он, пожалуй, самый сложный в отладке. Малейшая ошибка и контроллер ПДП не запустился, а значит чёрный экран и гадай, где проблема. Для собирающего первый в жизни компьюте...
Топ 10 компьютеров СССР по моему мнению
Vorvort
00:50
У тебя бан вчера закончился, не лги. А запрет на постинг ты получил заслуженно, за постоянное разжигание срачей в теме Radeon 7000. Кстати, ты был прав насчет XenneX: этот бездарь потер был всю шапку ...
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
Spike Rus
00:45
Помню такую игру (ее даже в Стим продавали в свое время). Жаль что пройти не получилось т.к. застрял где то в подвале и выйти не получалось т.к. где то видимо не срабатывал скрипт. По прохождениям на...
Потерянный рай - обзор игры Lost: Via Domus
Подарочек
00:42
Пиши про Лопухи, целый год тебя уламываю, а то ты как Хрюнсекёр перед расстрелом, ломаешься.
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
Блейд
00:41
Ладно всё короче я смотрю Диану Панченко. Она мне напоминает чёрненькую
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
Подарочек
00:39
Больше просмотров будет, если ты напишешь статью, как ты тестировал разные виды лопухов на своей пушистой попе в твоём замечательном сортире с дыркой, просмотры будут зашкаливать и ты станешь мультиму...
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем