На них можно отображать GIF, MP4, JPG и PNG-файлы.

Компания Lian Li представила свою новейшую серию UNI FAN TL, отличающуюся встроенными 1,6-дюймовыми ЖК-дисплеями, инновационным дизайном вентиляторов и обилием RGB-подсветки.

LIAN LI Industrial Co. Ltd., известный производитель, специализирующийся на корпусах и аксессуарах для ПК, выпустил новую линейку вентиляторов под названием UNI FAN TL LCD и UNI FAN TL. Они оснащены встроенным 1,6-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 400x400 пикселей, полностью настраиваемым через L-Connect. Пользователи могут персонализировать ЖК-дисплей с поддержкой GIF, MP4, JPG и PNG-файлов или выбрать отображение информации о различных системных датчиках, таких как скорость процессора или температура.

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Обе модели демонстрируют улучшенный стиль освещения, включающий 2 светодиодные зоны в рассеянной RGB-полосе, расположенной в верхней и нижней частях рамки, опоясывающей точки крепления вентилятора.

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UNI FAN TL LCD уникальным образом интегрирует 1,6-дюймовый LCD IPS экран в центре вентилятора. На этом экране с разрешением 400x400р отображается системная информация, включая температуру CPU, нагрузку CPU, температуру GPU, нагрузку GPU и скорость вращения кулеров. Контроллер UNI FAN TL LCD поддерживает до 7 вентиляторов LCD одновременно.