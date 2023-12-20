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Kachka
Новая линейка видеокарт Intel Battlemage будет конкурировать с NVIDIA RTX 5000 в 2024 году
Квартал релиза пока остаётся тайной.

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Последняя дорожная карта Intel подтверждает намерения компании относительно выпуска следующего поколения видеокарт Arc: грядущая линейка Battlemage запланирована на следующий год. Хотя компания уже упоминала об этом ранее, стоит отметить, что Intel часто корректирует сроки выпуска своих новых продуктов.

На данный момент подробности несколько неоднозначны – не указан даже конкретный квартал релиза графических ускорителей. Прогнозировать появление этих новых продуктов в первых месяцах 2024 года кажется неопределенным, особенно учитывая отсутствие каких-либо конкретных слухов относительно спецификаций видеокарт.

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Тем не менее, Intel намекнула на нововведения, включая потенциальный переход на новый тип памяти, возможно, GDDR7, и улучшение аппаратной поддержки трассировки лучей. Важно напомнить о заявлении Раджи Кодури, в котором он подтвердил, что в будущем поколении Intel будет делать упор на средне-бюджетные карты с расчетной тепловой мощностью (TDP) около 250Ц. Следовательно, ожидания от полноценных флагманов, возможно, придется умерить.

#intel #nvidia #видеокарты #rtx 50 #rtx 5000 #battlemage
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