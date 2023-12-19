Её, по задумке, можно будет официально экспортировать в Китай.

Стала известна дата выхода новой версии GeForce RTX 4090, получившая название RTX 4090D и предназначенная специально для китайского рынка. Эта видеокарта появится на полках в Китае 28 декабря в 22:00 по местному времени, а ее цена составит 13 000 юаней (1 835 долларов), что в точности соответствует стоимости стандартной GeForce RTX 4090. Однако есть одна важная деталь, на которую стоит обратить внимание, и она касается спецификаций.

GeForce RTX 4090D будет построена на обновленной версии флагманского GPU AD102, а именно AD102-250. Базовая частота увеличится с 2235 до 2280 МГц, а максимальная останется неизменной – 2520 МГц, хотя и без возможности разгона. Кроме того, будет уменьшено количество ядер CUDA, хотя степень этого уменьшения, как ожидается, будет относительно незначительной. Объем видеопамяти GDDR6X сохранится на уровне 24Gb, а TDP снизится с 450 до 425W.

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По сути, несмотря на одинаковую цену со стандартной GeForce RTX 4090, китайский вариант окажется несколько хуже. Стоит отметить отсутствие референсных вариантов, а учитывая растущий спрос на видеокарты в Китае, реальная розничная цена GeForce RTX 4090D может значительно превысить рекомендованную.