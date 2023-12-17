Вероятнее всего, это ошибка менеджеров.

Европейская розничная сеть ProShop, похоже, допустила ошибку в своем недавнем перечислении графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 4090, обозначив их как GeForce RTX 4090 SUPER в онлайн-магазине.

Похоже, что сотрудник магазина ProShop, расположенного в Европе, либо поддался чрезмерному энтузиазму, либо столкнулся с путаницей относительно предстоящего запуска серии GeForce RTX 40 "SUPER". Интригующий поворот событий заключается в том, что магазин решил переименовать все свои существующие объявления о продаже RTX 4090 в RTX 4090 SUPER. ProShop, известный тем, что предлагает разнообразный ассортимент видеокарт – 24, если быть точным, как сообщает Videocardz, – прикрепил номенклатуру "SUPER" ко всем этим устройствам.

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Важно отметить, что официальный анонс серии GeForce RTX 40 "SUPER" уже не за горами – он намечен на 8 января. В ожидаемую линейку войдут всего три видеокарты: RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER. На данный момент нет никакой достоверной информации о разработке RTX 4090 SUPER.

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Потенциальное раскрытие информации о GeForce RTX 4090 SUPER было бы действительно удивительным. Однако на данный момент нет никаких существенных доказательств, подтверждающих такое развитие событий. Примечательно, что появление такой высококлассной видеокарты, как RTX 4090 SUPER, может столкнуться с ограничениями в Китае, учитывая ее ожидаемую производительность, превосходящую стандартную весрию RTX 4090.