Стоимость одной платы составляет 500 долларов

В разгар майнинга были задействованы все доступные ресурсы, способные выполнять необходимые вычисления. Примечательно, что для майнинга были использованы частично неисправные процессоры, извлеченные из PlayStation 5. В настоящее время это решение доступно для всех, кто заинтересован в его приобретении.

Пару дней назад на eBay появились объявления о продаже плат ASRock BC-250 с APU, полученными из PS5. Эти процессоры имеют некоторые недостатки, которые делают их непригодными для использования в рабочих консолях, хотя конкретные детали относительно неработающих устройств пока не разглашаются. Учитывая характер майнинга, можно предположить, что дефекты относятся к проблемам с процессорным блоком.

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Исторически сложилось так, что эти платы продавались не отдельно, а как компоненты в составе предварительно собранной фермы из 12 плат, обещающей производительность 610 MH/s. Однако текущая тенденция рынка криптовалют показывает доступность этих плат для индивидуальной покупки на eBay. Тем не менее, цена одного устройства составляет 500 долларов, что не позволяет назвать плату выгодной сделкой.