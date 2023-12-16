Раскрыто эмбарго на новые видеокарты NVIDIA

Даты начала продаж грядущих видеокарт NVIDIA, а именно GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER, были раскрыты в документе с эмбарго от издания Videocardz.

Утечка эмбарго подтверждает, что эти GPU должны появиться на рынке в первом месяце 2024 года. В соответствии с ожиданиями, семейство "SUPER" представит три новые карты:

RTX 4080 SUPER

RTX 4070 Ti SUPER

RTX 4070 SUPER

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Как и в случае предыдущих запусков, NVIDIA разработала план эмбарго, включающий в себя распаковку, обзоры для моделей, а также официальный релиз на полках. Все три карты будут представлены во время ключевой презентации NVIDIA на CES 2024 8 января в 9 утра по тихоокеанскому времени. На этот же день запланирован анонс GeForce RTX 4070 SUPER.

Что касается конкретных дат запуска, то они "разбросаны" как минимум на неделю для каждой карты.

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Краткая информация о событиях, связанных с GeForce RTX 4000 SUPER: