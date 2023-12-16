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Даты начала продаж грядущих видеокарт NVIDIA, а именно GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER, были раскрыты в документе с эмбарго от издания Videocardz.
Утечка эмбарго подтверждает, что эти GPU должны появиться на рынке в первом месяце 2024 года. В соответствии с ожиданиями, семейство "SUPER" представит три новые карты:
- RTX 4080 SUPER
- RTX 4070 Ti SUPER
- RTX 4070 SUPER
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Как и в случае предыдущих запусков, NVIDIA разработала план эмбарго, включающий в себя распаковку, обзоры для моделей, а также официальный релиз на полках. Все три карты будут представлены во время ключевой презентации NVIDIA на CES 2024 8 января в 9 утра по тихоокеанскому времени. На этот же день запланирован анонс GeForce RTX 4070 SUPER.
Что касается конкретных дат запуска, то они "разбросаны" как минимум на неделю для каждой карты.
Краткая информация о событиях, связанных с GeForce RTX 4000 SUPER:
- Презентация: 8 января.
- Начало продаж RTX 4070 SUPER: 17 января.
- Начало продаж RTX 4070 Ti SUPER: 24 января.
- Начало продаж RTX 4080 SUPER: 31 января.