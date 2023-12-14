В семейство входят 6 видеокарт.

Компания NVIDIA решила прекратить выпуск всей линейки графических процессоров серии GeForce GTX 16 в первом квартале 2024 года и официально сообщила об этом партнерам по производству плат.

Серия GeForce GTX 16 – это последние остатки эры "до-RTX", напоминающие о том времени, когда все графические процессоры подпадали под знамя "GTX". Прошло более года с момента последнего представления видеокарты этой серии, в частности, бюджетной GeForce GTX 1630. Однако в первом квартале 2024 года серия GeForce GTX 16 будет снята с производства, что означает прекращение выпуска этих видеокарт.

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Информация об этом поступила с китайских форумов Board Channel. Семейство графических процессоров GeForce GTX 16 охватывает целый ряд видеокарт, включая GTX 1660 SUPER, GTX 1660 Ti, GTX 1660, GTX 1650 Ti, GTX 1650 SUPER и GTX 1630. Эти ускорители, получившие признание благодаря своей доступности и отличной игровой производительности в киберспорте и старых играх, пользуются популярностью в нижних сегментах.

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Партнёры NVIDIA продолжат продавать эти GPU до тех пор, пока не иссякнут их запасы, предлагая потенциальным покупателям заманчивые предложения со скидками.