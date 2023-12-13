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Kachka
Tesla показала новейшую версию робота-гуманоида Optimus
На презентации он смог присесть, удержав при этом баланс конструкции.

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Компания Tesla представила Optimus Gen 2, очередную итерацию своего продвинутого робота-гуманоида, предназначенного для выполнения различных задач по оказанию помощи людям.

Приоритетная цель Tesla в этой области – создать робота-гуманоида, способного заменить человека, что скептики считают сложной задачей в ближайшем будущем. Tesla утверждает, что достичь этого можно, используя возможности искусственного интеллекта, заложенные в ее инициативе по созданию самоуправляемых автомобилей, в сочетании с мастерством в производстве батарей и электродвигателей. Аргумент заключается в том, что автомобили Tesla по сути функционируют как роботы на колесах, и превращение их в гуманоидные формы – логичный шаг для замены человека в выполнении определенных обязанностей.

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Ранее Tesla объявила, что Optimus проходит тщательное обучение с использованием нейронных сетей, что позволяет ему автономно выполнять новые задачи, такие как сортировка объектов.

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Последняя версия робота включает в себя все исполнительные механизмы и датчики, разработанные Tesla. Компания утверждает, что скорость передвижения этой версии увеличилась на 30%, а вес уменьшился на 10 кг, что улучшило общий баланс. В видеороликах демонстрируется, как Optimus Gen 2 приседает, сохраняя равновесие.

#tesla #илон маск #роботы
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