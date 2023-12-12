Его так и не смог закончить ни один разработчик.

В недавно выпущенной God of War Ragnarok: Valhalla игрокам предстоит столкнуться с испытанием такой сложности, что даже опытные разработчики не смогли справиться с ним на самом высоком уровне "Show Me Mastery". Михир Шет, игровой директор Valhalla, сообщил об этом в Twitter, подчеркнув, что в DLC-расширении появится уникальное задание, недостижимое ни для одного члена команды разработчиков при установке максимального уровня сложности.

Говоря о настройках сложности God of War Ragnarok: Valhalla, Шет уточнил, что, хотя игроки могут переключаться между ними, эта возможность не будет доступна во время прохождения данного квеста. Отправившись в путешествие, игроки должны будут выбрать определенный уровень сложности.

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Анонс дополнения God of War Ragnarok: Valhalla состоялся на прошлой неделе во время церемонии The Game Awards. Это DLC-расширение выступает в качестве эпилога к основной игре, разворачивая повествование, в котором Кратос совершает личную одиссею, преодолевая внутренние испытания и сталкиваясь с отголосками прошлого. Проводя параллели с современными играми roguelike, геймеры смогут повысить свои шансы в бою, получая временные и постоянные улучшения.