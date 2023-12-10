Если ожидания оправдаются, GTA 6 произведет революцию в игровом мире.

В воссозданном энтузиастами трейлере GTA 6 в GTA V можно заметить существенное различие в качестве визуального оформления этих двух ключевых частей франшизы.

Созданный пользователем GTA Belgium, переделанный трейлер не только подчеркивает визуальные различия между двумя играми, но и демонстрирует удивительную "временную стойкость" пятой части серии. Это достижение заслуживает внимания, если учесть, что премьера GTA V изначально состоялась на PlayStation 3 и Xbox 360.

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Ожидание того, что GTA 6 станет одной из самых визуально впечатляющих игр с открытым миром, практически гарантировано. Шестая часть, похоже, превзойдет и без того впечатляющие визуальные эффекты Red Dead Redemption 2. Учитывая, что в трейлере показаны рабочие кадры, окончательный вариант игры и влияние трассировки лучей на визуальное оформление серии открывают интригующие перспективы. Несмотря на то, что в обновлении GTA V для текущего поколения появилась трассировка лучей, в грядущей части, похоже, будет использована совершенно другая система для глобального освещения и отражений.

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Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год для PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.