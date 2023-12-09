Аналитики тем временем ожидают задержки релиза.

Энтузиасты выражают восхищение главной женской фигурой в грядущей части Grand Theft Auto 6 от Rockstar. Для тех, кто не может сдержать свой восторг до ожидаемого запуска игры в 2025 году, мод GTA 6 Lucia предлагает решение проблемы, органично вписывая персонажа как в GTA 5, так и в GTA: San Andreas.

Хотя модер Серджио ван Дайк первоначально выпустил эти моды в прошлом году на фоне значительных утечек информации о GTA 6, недавнее появление трейлера игры вновь подогрело интерес к этим модификациям. Несмотря на то что отзывы о моде Lucia для GTA 5 свидетельствуют о некоторых проблемах, создатель мода заверил пользователей о готовящейся версии, в которой графическая модель Люсии будет улучшена, в том числе и лицевая анимация.

реклама

Rockstar Games, разработчик игры, недавно представила первый трейлер GTA 6. Как и предполагалось, трейлер быстро завоевал огромную популярность в сети.

рекомендации MSI 4060 Ti всего на 1000р дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

GTA 6 выйдет на PS5 и Xbox Series X|S в 2025 году, релиз на ПК пока не подтвержден. В то время как точная дата запуска игры остается нераскрытой, финансовые показатели издателя Take-Two намекают на скорый релиз. Однако аналитики Bank of America выражают скептицизм, предполагая возможную задержку выхода игры. По словам аналитиков Омара Дессуки и Артура Чу, в дебютном трейлере GTA 6 почти отсутствуют геймплейные элементы.