Новая GTA, вероятнее всего, получит трассировку лучей.

Grand Theft Auto VI, похоже, готова превзойти Red Dead Redemption 2 по визуальному мастерству, о чем свидетельствует недавнее видео, опубликованное на YouTube. В сравнительном ролике, созданном Cycu1, сопоставляются фрагменты из анонсирующего трейлера и аналогичные сцены из второй части франшизы про Дикий Запад с открытым миром. Это подчеркивает существенный скачок в визуальной достоверности, особенно в мелких деталях, физике и многом другом.

Важно отметить, что трейлер Grand Theft Auto VI может не полностью отражать качество игры. Ожидается, что после выхода в 2025 году игра с открытым миром станет еще более потрясающим визуальным зрелищем. Короткий трейлер намекает на интеграцию трассировки лучей, что обещает значительное улучшение динамики освещения не только по сравнению с предыдущей игрой, но и по сравнению с большинством игр с открытым миром.

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Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 2025 год на PlayStation 5, Xbox Series X, потенциальная версия для ПК остается неподтвержденной. Учитывая исторические особенности Rockstar Games, релиз на ПК может занять некоторое время, что соответствует стандартному графику расширения платформ серии.