Карта выйдет в следующем году.

Грядущий запуск NVIDIA GeForce RTX 4090 D в Китае в следующем году набирает обороты, а авторитетный инсайдер MEGAsizeGPU раскрыл дополнительные спецификации видеокарты.

Сообщается, что этот GPU, созданный в соответствии с требованиями США, будет представлять собой слегка уменьшенную версию оригинального RTX 4090. Первоначальная модель столкнулась с ограничениями в Китае из-за того, что ее рейтинг TPP (Total Processing Performance) превысил 4800 баллов. Рейтинг TPP - инструмент, разработанный торговыми властями США, – призван предотвратить доступ Китая к передовым чипам, которые потенциально могут обеспечить преимущество в вычислениях ИИ. В связи с этим NVIDIA вынуждена изменить спецификации GeForce RTX 4090. Новый графический процессор с маркировкой D является уменьшенной версией GPU AD102-300, используемого в оригинальной модели RTX 4090.

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Последние обновления пролили свет на подробности о тактовой частоте графического процессора RTX 4090 D. Ожидается, что базовая частота GPU составит 2280 МГц, что на 45 МГц больше, чем у RTX 4090. Хотя конкретные данные о конфигурации ядра и памяти пока не раскрываются, ожидается, что карта сохранит 24Gb памяти GDDR6X, обеспечивающей пропускную способность более 1 ТБ/с, в сочетании с TGP, превышающим 400W.

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Что касается цены, то предстоящий игровой GPU будет иметь конкурентоспособную стоимость, почти аналогичную стоимости предыдущей модели RTX 4090, с MSRP в 12 999 юаней ($1 800).