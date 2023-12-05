Историческое событие произошло за день до анонса.

Совсем недавно компания Rockstar Games официально объявила о выходе GTA VI в 2025 году для PS5 и Xbox Series X/S – версия для ПК в списке отсутствует.

В своем последнем пресс-релизе, распространенном среди общественности, Rockstar Games подтвердила скорый выход Grand Theft Auto нового поколения, получившей название GTA VI, которая должна появиться на игровом рынке в 2025 году. Недавно представленный трейлер, демонстрирующий главных героев игры и позволяющий заглянуть в великолепный Vice City через призму графики нового поколения, вызвал нетерпение среди любителей игр. Тем не менее, в официальном заявлении нет ни единого намека на ПК-итерацию GTA VI.

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Сэм Хаузер, основатель Rockstar Games, уточнил:

"Grand Theft Auto VI продолжает наши усилия по расширению границ возможного в захватывающих сюжетных играх с открытым миром. Мы очень рады, что может поделиться этим новым видением с игроками по всему миру".

Хотя официальная позиция по поводу ПК-версии GTA VI остается неизвестной, есть основания полагать, что ее выход может быть отложен до 2026 года. Это повторяет историческую закономерность, наблюдавшуюся с предыдущими релизами GTA, примером которой может служить GTA 5, представленная в сентябре 2013 года и дебютировавшая на ПК более чем через год, в ноябре 2014 года.

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Возникает два вероятных сценария: либо Rockstar Games сохраняет завесу тайны вокруг ПК-версии, либо она может быть стратегически выпущена в непосредственной близости от цикла обновления консолей в качестве улучшенной версии.