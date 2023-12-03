Все механизмы заставляет двигаться центральный мотор.

Как и многие энтузиасты, профессиональный механик Роберт, герой сегодняшней истории, мечтал о создании индивидуального корпуса для ПК. Отклонившись от нормы, он воплотил эту мечту в жизнь, изобретательно соединив дерево, 3D-печатные механизмы и акрил, создав беспрецедентный кинетический корпус. Эта необычная конструкция может похвастаться несколькими движущимися компонентами, создающими кинетические зрелища, которые можно наблюдать на передней панели. Замысловатые механизмы управляются шестеренками и валами, незаметно спрятанными за корпусом, изготовленным из дерева.

Используя свой бывший корпус для ПК в качестве центрального узла для основных элементов системы, Роберт обнаружил, что корпус Corsair Crystal 570X стал идеальным холстом, особенно после демонтажа боковых и передней стеклянных панелей. Внешняя структура из фанеры, украшенная шестиугольными вырезами, была тщательно продумана. Решение отказаться от традиционных методов крепления было обусловлено несколькими соображениями. Преодолев трудности, связанные с нанесением краски на деревянную поверхность, Роберт переключил свое внимание на сложные движения передней панели.

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Кинетической хореографией управляет плата Arduino Uno, оснащенная комбинацией кодов, взятых из разных источников, которые управляют движениями шагового двигателя Nema 17. Путем проб и ошибок Роберт добился оптимального вращения, после чего встроил устройство в корпус и получил питание от материнской платы. Центральной системой управляет мотор NEMA 17, хитроумно соединенный с шестеренкой.