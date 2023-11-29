Это стало основной причиной дефицита и подорожания RTX 4090.

Разумеется, с того момента, как стало известно, что экспорт видеокарт GeForce RTX 4090 в Китай будет ограничен, стоимость этих адаптеров в самом Китае заметно подскочила. Примечательно, что данный всплеск цен наблюдается не только в Китае: и в США, и в Европе цены растут. Лица, ответственные за этот скачок, в определенной степени уже определены.

Сообщается, что к этому причастны недобросовестные продавцы, которые не продают карты RTX 4090 в своих странах. Вместо этого они собирают эти карты для последующей перепродажи в Китае, наживаясь на значительных наценках и получая таким образом существенную прибыль. Неудивительно, что такая практика приводит к дефициту адаптеров на конкретных рынках, что способствует повышенному спросу и, как следствие, росту цен. Подобная ситуация характерна не только для Вьетнама, находящегося рядом с Китаем, но и для других стран.

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В США и Европе цены на самые бюджетные варианты недавно взлетели примерно до 2 000 долларов, и пока нет никаких признаков того, что они пойдут на спад.

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Стоит напомнить, что китайские энтузиасты взялись за переделку GeForce RTX 4090 в ускорители искусственного интеллекта. Это привело к появлению таких новых вариантов, как RTX 3080 20Gb и Radeon RX 580 16Gb.