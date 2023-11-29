Перед ней должна выйти серия RTX 5000.

Ожидается, что грядущая итерация архитектуры NVIDIA RTX 5000, получившая название Blackwell, будет включать в себя как игровые карты GeForce, так и ускорители искусственного интеллекта. Однако появившаяся информация говорит о том, что последующая архитектура RTX 6000 может носить имя уважаемого астронома Веры Рубин.

Инсайдер kopite7kimi, известный своей точностью в прогнозах, раскрыл информацию о текущей работе NVIDIA над графическими процессорами, в частности R100 и GR100, основанными на этой перспективной архитектуре. Очевидно, что номенклатура данной архитектуры будет иметь название Rubin.

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Вера Рубин, выдающийся астроном, добилась известности благодаря многочисленным новаторским открытиям. В частности, ее скрупулезные наблюдения, выявившие расхождение между наблюдаемыми скоростями вращения галактик и предполагаемыми, сыграли решающую роль в формулировании теории темной материи.

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Архитектура Blackwell, напротив, черпает вдохновение у выдающегося математика Дэвида Гарольда Блэквелла. Прославившийся своими новаторскими достижениями, Блэквелл стал первым афроамериканцем, принятым в Национальную академию наук. Он также стал первым чернокожим преподавателем Калифорнийского университета в Беркли и седьмым афроамериканцем, получившим докторскую степень по математике.