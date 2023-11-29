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Kachka
На китайских заводах замечены новые разобранные для нужд ИИ видеокарты — RTX 3080 20Gb
В рознице они стоят существенно дешевле RTX 3090.

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В последнее время в центре внимания оказались графические процессоры RTX 4090, подвергающиеся разборке и сборке для использования в качестве ускорителей искусственного интеллекта на развивающемся рынке ИИ. Эта практика, распространенная в Китае, привлекла к себе внимание из-за дефицита этих GPU, вызванного санкциями США.

Значительная часть карт в турбинном стиле, доступных на китайском рынке, представляет собой устаревшие графические процессоры для криптомайнинга, ставшие нерентабельными для дальнейшего использования. Такие компании, как Jieshuo, пользуются возможностью приобретать их оптом, предлагая им вторую жизнь. Пока геймеры информированы о том, что карты ранее использовались в криптомайнинге, а также о том, что они продаются по более доступной цене по сравнению с аналогичными GPU на рынке подержанных устройств. К сожалению, этот идеальный сценарий не всегда соответствует действительности.

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Среди новых появляющихся GPU – RTX 3080 20Gb, модель, которая так и не была официально выпущена NVIDIA, несмотря на многочисленные слухи, намекающие на ее существование. Хотя видеокарта RTX 3080 упоминалась во внутренних данных партнеров, она так и не появилась на рынке. Причина, по которой китайские компании выбирают RTX 3080 вместо RTX 3090, которая может похвастаться 24Gb памяти, проста – RTX 3080 более экономична в приобретении. Кроме того, RTX 3080 можно легко модифицировать.

#nvidia #видеокарты #китай #сша vs китай
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