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Kachka
Илон Маск посетил Израиль и заявил, что ХАМАС нужно уничтожить
Миллиардер сделал это в ответ на обвинения в антисемитизме.

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Президент Израиля Исаак Херцог отметил значимость роли Илона Маска в борьбе с антисемитизмом, в пропаганде которого обвиняют как самого Маска, так и его социальную сеть X.

Херцог обратился к Маску, указав на то, что социальные сети, в том числе и платформы под руководством Маска, нередко таят в себе извечный недуг антисемитизма. Этот разговор состоялся после посещения миллиардером кибуца, ставшего мишенью для нападения ХАМАС.

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Во время визита в Кфар-Азу в сопровождении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Маску были продемонстрированы кадры нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября, в результате которого погибли 1200 человек и 240 стали заложниками. Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, утверждает, что жертвами израильской кампании возмездия стали более 14 500 человек.

В ходе беседы, транслировавшейся в прямом эфире телеканала X, Маск согласился с мнением Нетаньяху о необходимости ликвидации ХАМАС для достижения мира и безопасности, проведя параллели с действиями, предпринятыми во время Второй мировой войны в Германии и Японии.

В ходе визита также было достигнуто соглашение о предоставлении Маском услуг спутникового интернета Starlink. 

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Визит Маска последовал за приостановкой рекламы на сайте X компаниями Apple, Disney, IBM и Comcast. Эта мера стала результатом расследования, проведенного организацией Media Matters for America, в ходе которого было обнаружено, что реклама на X соседствует с пронацистскими постами. X, платформа, в значительной степени зависящая от доходов от рекламы, решительно оспорила это сообщение и инициировала судебный иск.

#илон маск #илон маск и twitter
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