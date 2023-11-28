RTX 3090 Ti постигла та же участь.

В последнее время китайские производители стали разбирать недавно запрещенные видеокарты GeForce RTX 4090 и переделывать их в ускорители искусственного интеллекта. Теперь в центре внимания оказались карты поколения Ampere – RTX 3090, которым грозит аналогичная участь. В эпоху повышенного спроса на графические процессоры, вызванного бумом искусственного интеллекта, предпочтение отдается топовым GPU NVIDIA, оснащенным мощными возможностями ИИ и большим объемом памяти. Эта тенденция сохраняется даже в условиях ужесточения Соединенными Штатами ограничений на экспорт такого оборудования в Китай.

Учитывая, что RTX 3090 не входит в список графических процессоров, экспорт которых в Китай запрещен правительством США, решение перепрофилировать их соответствует этим ограничениям. Однако этот шаг вызывает сомнения, заставляя предположить либо чувство безысходности, либо, наоборот, проявление изобретательности со стороны заводов, разбирающих GPU для этой конкретной цели.

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RTX 3090, включая вариант RTX 3090 Ti, имеет те же 24Gb VRAM, что и RTX 4090, что очень важно для обучения больших языковых моделей. Хотя RTX 4090 сильно превосходит RTX 3090 по игровым возможностям, для некоторых моделей ИИ память важнее вычислительной мощности.

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Такие перепрофилированные GPU специально превращаются в карты турбинного типа, и у этого выбора есть веские причины. Во-первых, компактный дизайн корпуса позволяет одновременно установить в сервер большее количество устройств по сравнению с оригинальными кулерами. Во-вторых, при установке нескольких GPU кулеры с турбиной оказываются более выгодными, чем классические вентиляторы, так как последние склонны к повышению температуры окружающей среды.