Осуществлялось это благодаря компании AT&T.

Похоже, что и AT&T, и правительство США участвуют в инициативе правительственной слежки. Такой вывод следует из информации, обнародованной в утечке полицейских документов, меморандума Белого дома и письма сенатора США Рона Уайдена в Министерство юстиции. В совокупности эти источники подтверждают, что миллионы американцев находятся под наблюдением.

В расследовании раскрывается причастность федеральных, штатных и местных правоохранительных органов к слежке за миллионами граждан США, продолжавшейся более десяти лет. Программа, получившая название Data Analytical Services (DAS), предназначена для отслеживания записей звонков преступников и распространения ее действия на их сообщников, друзей семьи и даже на лиц, которые изначально не вызывали подозрений. Программа, ранее известная как Hemisphere, использует для сбора данных о звонках одного из крупнейших операторов связи США – компанию AT&T.

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В служебной записке Белого дома, как сообщает Wired, говорится о том, что аппарат президента выделил более 6 млн долларов на поддержку программы, обеспечив бесперебойную запись звонков, осуществляемых через инфраструктуру AT&T. Ким Харт, представитель AT&T, отказалась от комментариев по поводу DAS, подчеркнув, что компания обязана выполнять законные запросы.

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Хотя это не первое упоминание о программе DAS, первоначально ее финансирование было прекращено в 2013г. бывшим президентом Обамой. Однако при администрации Дональда Трампа финансирование возобновилось, и лишь в 2021г. оно было вновь временно прекращено.