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Kachka
На митинг против антисемитизма в Лондоне вышли десятки тысяч людей
Митинг прошёл возле Парламентской площади.

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В недавнем марше в центре Лондона приняли участие около 60 тыс. человек, что стало значимым событием с момента начала войны между Израилем и Газой. Примечательно, что среди участников был и бывший премьер-министр Борис Джонсон. Митинг проходил на фоне резкого роста числа преступлений на почве ненависти, в частности, против еврейской общины Лондона.

Один из заметных деятелей, основатель Лиги английской обороны Томми Робинсон, которого организаторы прямо отговаривали от участия в митинге, был задержан полицией. Существовали опасения, что его присутствие может сорвать демонстрацию. Позднее столичная полиция подтвердила факт двух арестов. Наряду с Робинсоном в самом начале шествия был задержан 40-летний мужчина, а еще одному человеку были предъявлены обвинения в антисемитских высказываниях во время разгона толпы у Уайтхолла.

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Многочисленная толпа собралась у здания Королевского суда и направилась по Уайтхоллу к Парламентской площади, где развернулся митинг. Участники митинга держали плакаты с лозунгами вроде "Плечом к плечу с британскими евреями", "Никогда больше – это сейчас".

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Выступая перед собравшимися на Парламентской площади, главный раввин Великобритании сэр Эфраим Мирвис подчеркнул стойкость британских евреев перед лицом запугивания антисемитизмом. Он высказался за укрепление сплоченности общины и выразил гордость за отстаивание лучших ценностей британского наследия.

#израиль и сектор газа #митинги
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