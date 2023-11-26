Некоторые из них сделаны в дизайне FE.

На китайском рынке происходит уникальная трансформация флагманского игрового GPU NVIDIA GeForce RTX 4090, адаптирующегося к последствиям недавних запретов. В ответ на запрет графических процессоров NVIDIA с искусственным интеллектом в Китае в связи с обновленной политикой США появились различные китайские фабрики с конкретной задачей – превратить GeForce RTX 4090 в решение, предназначенное для внутреннего рынка ИИ.

Хотя на GeForce RTX 4090 наложены технические ограничения, китайские потребители успели накопить значительный запас этих GPU до введения санкций. Теперь эти запасы находят новое применение, обеспечивая потребности страны в искусственном интеллекте.

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При изучении продуктов, появившихся в результате этой работы, можно отметить, что на различных китайских фабриках появляются многочисленные варианты. В частности, один из них привлек внимание своей попыткой сохранить эстетику Founders Edition.

Сам графический процессор оснащен двухслотовым радиатором с вентилятором для эффективного охлаждения. На задней панели видеокарты расположено крупное вентиляционное отверстие, а также стандартные четыре выхода на дисплей: три DP 1.4 и один порт HDMI 2.1. Примечательно, что 16-контактный разъем питания расположен на передней панели печатной платы, что отличается от традиционного расположения, характерного для стандартных моделей RTX 4090.

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Процесс производства включает в себя разборку целых печатных плат, извлечение графических процессоров и памяти GDDR6X и их установку на новые печатные платы, отвечающие специфическим требованиям заказчиков. На изображении видно, что продукт упакован в коробки, каждая из которых весит до 8,8 кг и содержит не менее пяти видеокарт RTX 4090 AI.