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Kachka
Показана Cyberpunk 2077 с трассировкой путей от NVIDIA и качественным модом на динамическую погоду
Скоро ожидается выход Cyberpunk 2077 Ultimate Edition

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Как известно, на ПК Cyberpunk 2077 является одной из самых визуально впечатляющих игр на сегодняшний день, если не самой лучшей. Недавняя модификация в виде альтернативного погодного мода, представленная немецким ютубером Digital Dreams, еще больше усиливает визуальную привлекательность игры CD Projekt Red.

Digital Dreams, известный созданием захватывающих графических демонстраций, представил очередное завораживающее зрелище. В данном случае демонстрируется тщательно модифицированная версия игры Cyberpunk 2077, представленная в разрешении 4K и работающая на мощной системе, состоящей из процессора Ryzen 9 7950x, видеокарты GeForce RTX 4090 и улучшенного охлаждения с помощью вентиляторов Arctic P12.

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В версии игры используется не только трассировка путей и пользовательский пресет Digital Dreams "Beyond All Limits" Reshade на настройках Ultra, но и интегрирована модификация "sosuinepsixuyu's" для визуализации альтернативной погоды. 

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Следует отметить, что Cyberpunk 2077 доступна в глобальном масштабе как для ПК, так и для консолей. Однако вышеупомянутый мод предназначен именно для ПК-версии игры. Согласно недавним заявлениям, CD Projekt Red планирует в ближайший месяц выпустить Ultimate Edition игры. Оно будет включать основную часть тайтла, все обновления и недавно вышедшее расширение Phantom Liberty.

#nvidia #моды
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