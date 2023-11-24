Ожидаются масштабные появления северных сияний.

На полушарии Солнца, обращенном к Земле, возникла заметная концентрация солнечных пятен, одна из самых больших и плотных за последнее десятилетие.

Эта область положила начало серии солнечных бурь. Первая группа пятен, получившая обозначение AR3490, стала видна на поверхности Солнца 18 ноября 2023 года. Вскоре после этого появилось еще одно скопление – AR3491.

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Ученые, предвидев появление этих пятен, отслеживали гелиосейсмические толчки или волнения на поверхности Солнца. Как отмечают специалисты, область солнечных пятен настолько обширна, что оказывает влияние на колебания всей поверхности Солнца.

Впоследствии эти скопления рассеялись, породив новые темные пятна, в том числе AR3492, AR3495, AR3496 и AR3497, образовав целый солнечный архипелаг пятен. По данным сайта Spaceweather.com, колоссальное скопление данных образований простирается примерно на 200 000 км, превышая размеры Земли более чем в 15 раз.

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За последние четыре дня это солнечное пятно уже произвело не менее 16 вспышек класса C и 3 вспышки класса M. Эксперты предупреждают, что в ближайшие недели могут произойти еще многочисленные вспышки, в том числе наиболее мощные вспышки X-класса. Они, в свою очередь, могут спровоцировать выбросы корональной массы, что приведет к сильным геомагнитным бурям на Земле, сопровождающимся радиопомехами и яркими аврорами.