Ещё десятки тысяч карт, вероятно, в пути.

Игровые графические процессоры NVIDIA, в частности серия GeForce RTX 4090, находятся на пороге масштабной трансформации в решения для искусственного интеллекта, чтобы удовлетворить растущий спрос в Китае.

Недавние жесткие ограничения, введенные правительством США в отношении аппаратного обеспечения для ИИ, оказали существенное влияние на Китай. Согласно последним правилам, такие известные производители чипов, как NVIDIA, AMD и Intel, сталкиваются с ограничениями на продажу в Китае ускорителей, предназначенных для искусственного интеллекта. Наиболее сильно это отразилось на картах RTX 4090, которые из-за своих внушительных вычислительных возможностей вытесняются из материкового Китая.

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По имеющимся данным, до вступления запрета в силу несколько дней назад NVIDIA направляла в Китай значительную часть графических процессоров AD102 и видеокарт RTX 4090 от своих партнеров. Такая расстановка приоритетов, вероятно, привела к дефициту RTX 4090 в мире, в результате чего их рыночная цена превысила 2 000 долларов. Кроме того, крупные игроки китайского сектора искусственного интеллекта накопили значительные запасы графических процессоров NVIDIA, что позволяет им использовать их в качестве топлива для многочисленных поколений своих моделей искусственного интеллекта.

Инсайдеры с китайских форумов Baidu сообщили о появлении специализированных заводов по всему Китаю, которые теперь получают партии графических процессоров RTX 4090, отправленные до введения санкций. На одном из снимков видны сотни данных видеокарт от PALIT и, судя по сообщениям, в пути находятся еще десятки тысяч чипов. Также представлены варианты ASUS ROG STRIX и Gigabyte Gaming OC. Примечательно, что эти карты не предназначены для игр, поскольку заоблачные цены, достигающие почти 10 000 долларов за единицу, делают их недоступными для игрового сегмента высокого класса.

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Каждая карта RTX 4090 имеет трех- или четырехслотовый дизайн, занимая значительное пространство, непригодное для серверной AI-среды. Поэтому работники таких заводов скрупулезно разбирают каждую карту, начиная с демонтажа массивных кулеров и заканчивая удалением всего, включая GPU и память GDDR6X, с основной печатной платы.