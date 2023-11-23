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Kachka
Dell остановила продажу всех видеокарт RX 7900 XTX и RX 7900 XT в Китае
Под раздачу попал и графический процессор PRO W7900.

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Как сообщается, в Китае компания Dell выпустила руководство по продажам, в котором говорится о запрете отгрузок различных графических процессоров AMD Radeon и Instinct. Под запрет попали такие продукты, как RX 7900 XTX, RX 7900 XT, PRO W7900 и готовящаяся к выпуску модель MI300. Этот шаг связан с усилением экспортных ограничений, накладываемых на американские компании, особенно на те, которые производят высокотехнологичные чипы, имеющие военно-стратегическое значение для стран-получателей.

NVIDIA недавно ввела критерий оценки производительности, согласно которому любой чип или GPU, превышающий метрику 4800 TPP, попадает под эти ограничения. Под запрет попадают ускорители Instinct, входящие в группу инфраструктурных решений ISG, и графические процессоры Radeon, входящие в группу клиентских решений CSG.

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С клиентской стороны ограничения накладываются на Radeon RX 7900 XTX, RX 7900 XT и Radeon PRO W7900. 

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Последствия этих ограничений очевидны. В частности, графические процессоры Radeon RX 7900 XTX ощутили на себе влияние запрета GeForce RTX 4090 в Китае. Это привело к резкому росту цен, что делает RX 7900 XTX единственным альтернативным и высокопроизводительным 24Gb-м решением на рынке. 

#amd #видеокарты #китай #dell #rx 7900 xt
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