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Kachka
Минимальные цены на RTX 4090 в США и Европе подскочили выше 2 000 евро
Рост связан с санкциями США в отношении Китая.

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Как известно, значительные достижения в области видеокарт ценятся геймерами, но они становятся менее привлекательными, когда цифры производительности связаны с повышенным энергопотреблением и стремительным ростом цен. В настоящее время RTX 4090 является примером такой двойной проблемы, поскольку флагманский графический процессор NVIDIA стоит в различных розничных сетях от 2 000 евро.

Исследование состояния запасов RTX 4090 в крупнейших розничных сетях США рисует мрачную картину. На BestBuy в настоящее время отсутствуют какие-либо запасы RTX 4090, а запасы MicroCenter ограничены конкретными физическими магазинами и не предусматривают возможности покупки через интернет. Версия Founders Edition от NVIDIA также отсутствует во всех магазинах.

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По данным Hardware.info, средняя цена на RTX 4090 выросла до 2 068 евро, что означает значительный рост на 16,9% всего за один месяц.

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Причиной такой тревожной тенденции являются экспортные ограничения, введенные правительством США, в частности, в отношении отдельных стран. По имеющимся данным, NVIDIA перенаправила большую часть запасов графических процессоров RTX 4090 в Китай еще до введения полного запрета. Начиная с 16 ноября NVIDIA и ее партнерам запрещено поставлять данные чипы в Китай.

#nvidia #видеокарты #сша #китай #rtx 40 #ada lovelace #сша vs китай
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