Таким образом получается концепция двух GPU.

Компания ASUS недавно объявила о выпуске новой видеокарты Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD, отличающейся интересными особенностями. Как следует из названия, карта оснащена встроенным слотом M.2, позволяющим напрямую подключать к ней твердотельный накопитель. Однако важно отметить, что в этот слот можно установить и другие компоненты. ASUS продемонстрировала универсальность карты, подключив к ней RTX 4090.

В первую очередь, концепция предполагает использование RTX 4060 Ti в паре с твердотельным накопителем. Это объясняется тем, что RTX 4060 Ti использует 8 дорожек PCIe. В 16-канальном слоте PCIe половина этих линий остается неиспользованной. Инновационное решение предполагает использование 4 из этих свободных полос для работы SSD, что позволяет эффективно задействовать свободные ресурсы и обеспечить надежное подключение накопителя.

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Однако истинное преимущество заключается в охлаждении высокоскоростного SSD. В слот M.2 встроена термопрокладка, обеспечивающая доступ к радиатору видеокарты. Эффективность охлаждения повышается благодаря воздушному потоку, создаваемому сдвоенными вентиляторами карты Dual GeForce. ASUS заявляет о значительном снижении температуры подключенного твердотельного накопителя – до 40% по сравнению со стандартным слотом M.2 на материнской плате.

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Примечательно, что к Dual GeForce RTX 4060 Ti можно подключить еще одну видеокарту, создав, таким образом, конфигурацию с двумя GPU. Эта дополнительная плата может быть подключена в качестве внешнего GPU.