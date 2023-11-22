Ему предъявили 24 пункта обвинения.

17-летний подросток был задержан за кражу автомобиля из дилерского центра Burdick Lexus, расположенного в штате Нью-Йорк. По сообщениям полиции и офиса шерифа округа Онондага, в ту роковую ночь подросток входил в состав группы, участвовавшей в краже трех автомобилей из двух разных дилерских центров. Группа, состоявшая из шести подростков, предположительно похитила Dodge Challenger и Jeep Grand Wagoneer из Burdick Dodge, а также Lexus RC из Burdick Lexus. Правоохранительные органы успешно вернули все три угнанных автомобиля.

Полицейский департамент Сисеро поделился записью с камеры наблюдения Burdick Lexus, на которой видно, как черный Lexus RC350 2023 года выпуска врезался в стеклянную стену салона ровно в 3:36 утра 22 августа.

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В ходе тщательного расследования выяснилось, что подросток, о котором идет речь, проник в несколько дилерских центров, организовав кражу в общей сложности шести автомобилей в период с 12 по 23 августа. Помощник окружного прокурора округа Онондага Джон Уокер сообщил, что различные угнанные автомобили были обнаружены на улице, где проживал подозреваемый, а ключи от машин – по месту его жительства. Совокупный материальный ущерб от этих действий составил 250 000 долларов.

В зале суда прокуроры представили доказательства, свидетельствующие о том, что подозреваемый также совершил ограбления пиццерии, круглосуточного магазина и других заведений. Примечательно, что эти инциденты произошли вскоре после освобождения подростка из колонии для несовершеннолетних.

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Согласно сообщению газеты Binghamton News, теперь 17-летнему подростку грозит максимальное наказание в виде 105 лет лишения свободы по 24 пунктам обвинения.