Релиз RTX 4000 Super намечен на январь.

Как уже отмечалось ранее, этап массового производства графических карт GeForce RTX 4070 Ti и GeForce RTX 4080 завершился, и ожидается, что их запасы будут исчерпаны до конца года. В то же время есть основания полагать, что модель GeForce RTX 4070 останется на рынке.

GeForce RTX 4070 будет выполнять функции начального уровня в линейке, а в обозримом будущем появится версия Super. При этом ожидается, что видеокарта останется доступной для приобретения наряду с RTX 4070 Super, что делает ее единственной моделью, которая не будет снята с производства в ближайшее время.

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По сути, GeForce RTX 4070 будет сосуществовать со своим аналогом Super. Учитывая заявленное значительное увеличение количества ядер CUDA (7168 против 5888) у новой модели, решение оставить обе карты на рынке выглядит логичным. Однако ценовая динамика остается неопределенной, и остается вопрос о том, произойдет ли снижение цены на GeForce RTX 4070, или GeForce RTX 4070 Super просто будет стоить дороже по сравнению с начальной стоимостью текущего адаптера.

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Необходимо еще раз подчеркнуть, что релиз моделей GeForce RTX 4000 Super запланирован на начало января следующего года.