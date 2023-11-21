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Kachka
Пара потратила 150 000 долларов на превращение Mercedes-Benz Sprinter в дом на колесах
На трансформацию ушли 8 долгих месяцев.

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Как сообщают СМИ, обладатели уникального дома на колесах, построенного на базе Mercedes-Benz Sprinter, потратили на реконструкцию восемь месяцев и около 150 тыс. долларов, включая первоначальную стоимость фургона, чтобы превратить его в уютное передвижное жилище мечты.

В обеденной зоне мобильность обеспечивает вращающаяся платформа. Расположенный над ней лифт поднимает кровать, а затем с помощью электромотора опускает матрас на специально изготовленную алюминиевую раму.

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Кухню украшают шкафы из бамбука, а выдвижной ящик в них имеет дополнительное отделение, что позволяет максимально эффективно использовать пространство. В раковину встроен ультрафиолетовый фильтр.

Стены душевой отделаны белой мраморной плиткой, контрастирующей с черной сантехникой. Пол выложен рейками, над которыми расположен бойлер.

В передней части фургона от пола до потолка вдоль стены располагается кладовка, в верхней части которой достаточно места для подвесных вещей. Нижнее отверстие облегчает доступ двух кошек к их туалету.

При круглогодичном проживании в фургоне владельцы обеспечивают комфорт благодаря подогреваемым полам и кондиционерам. Солнечная энергия мощностью 800W в сочетании с батареями емкостью 540 ампер позволяет использовать переменный ток в течение четырех-пяти часов в день.

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Снаружи на фургоне имеется обширный багажник, вмещающий значительное количество оборудования: два велосипеда и надувные байдарки. В зимнее время велосипедные стойки заменяются на стойки для лыж.

#автомобили #mercedes-benz #mercedes
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