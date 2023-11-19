Миллиардер уже назвал их угнетателями свободы слова.

Илон Маск, владелец социальной медиаплатформы X, в настоящее время сталкивается с рядом проблем, которые кажутся непрекращающимися. Обвинения в антисемитизме поставили Маска перед нежелательной задачей умиротворения недовольных рекламодателей, которые, похоже, готовы покинуть платформу.

Недавние события показали, что Маск погрузился в полемику вокруг войны в Газе. Ответив утвердительно на сообщение на сайте X, в котором еврейские общины обвинялись в пропаганде "диалектической ненависти" к белым, Маск столкнулся с обвинениями в поддержке антисемитизма. В ответ он разъяснил свою позицию, заявив о неприятии расизма во всех его проявлениях.

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Однако после запрета терминов и эвфемизмов, подразумевающих геноцид еврейского народа, Маск подвергся критике со стороны различных кругов по вопросу войны в Газе. Примечательно, что компании Comcast и NBC Universal предприняли решительный шаг, приостановив сразу всю рекламу на сайте X. В качестве смелого шага Маск назвал рекламодателей "угнетателями" свободы слова.

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В предыдущем сообщении отмечалось, что в первом квартале 2023 года 37 из 100 крупнейших рекламодателей эпохи до Илона Маска воздержались от расходов на X, а 24 других сократили свои рекламные расходы примерно на 80%.