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Kachka
Белый дом резко осудил слова Илона Маска, назвав его позицию антисемитской
Поводом послужил последний пост в X.

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Белый дом обвинил Илона Маска в распространении лжи в отношении еврейского народа. Это произошло после того, как генеральный директор компаний Tesla и SpaceX, по всей видимости, поддержал антисемитский пост в социальных сетях.

Отвечая на твит с антисемитской теорией заговора, Маск назвал ее "фактической правдой". При этом Маск отрицал, что сообщение имело антисемитский подтекст. Представитель Белого дома резко осудил поддержку Маском этого сообщения, назвав его "неприемлемым". В твите, на который ответил Маск, содержалась ссылка на теорию заговора, связанную со стрельбой в синагоге в Питтсбурге в 2018 году. Белый дом подчеркнул неуместность повторения подобных ложных утверждений, особенно в контексте недавних трагических событий.

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В отдельном ответе Линда Яккарино, исполнительный директор X, подтвердила позицию компании против антисемитизма и дискриминации, подчеркнув свою приверженность борьбе с подобными настроениями во всем мире.

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Комментарий Маска стал реакцией на сообщение, в котором еврейские общины обвинялись в пропаганде "ненависти к белым" и антииммигрантских настроений. По мнению Захеда Амануллы, старшего научного сотрудника Института стратегического диалога, формулировки, использованные в исходном посте, исторически оправдывают насильственные нападения на синагоги. Примечательно, что эта же теория заговора послужила мотивацией для преступника, устроившего стрельбу в синагоге в Питтсбурге в 2018 году. Маск уточнил, что его комментарии были направлены не против всех евреев, а против конкретных групп.

#илон маск #илон маск и twitter
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