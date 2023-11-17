Фанаты составили её на основе всех утечек.

Официальный анонс Grand Theft Auto 6 еще не состоялся, но группа энтузиастов составила предварительный вариант карты игры на основе утечек, распространяемых по сети. Предварительная карта намекает на то, что ее размеры в три раза превышают размеры карты, представленной в предыдущей части серии.

Сообщество GTA Mapping, возглавляемое Джейсоном из Gta 6 2.0, изобретательно построило эту карту, используя координаты утечки роликов для определения расстояний между ними. Примечательно, что согласно полученным данным, расстояние между Vice City и Port Gellhorn примерно равно всей карте Grand Theft Auto V. Это позволяет предположить, что карта грядущей части значительно превзойдет по масштабам своего предшественника.

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Вероятнее всего, в следующем месяце будет показан первый трейлер GTA 6. Само сообщение об анонсе трейлера быстро завоевало звание самого популярного игрового поста в X/Twitter на сегодняшний день. Остается только гадать, как воспримут трейлер фанаты серии.

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Релиз шестой части должен состояться в начале 2025 года, если планы Rockstar Games и Take-Two не изменятся.