Чипы продаются чуть дешевле только благодаря скидкам.

Графические процессоры GeForce RTX 4090 в настоящее время переживают резкий рост цен, превысив порог в 2 000 долларов, несмотря на то, что находятся в продаже. Это наблюдение было сделано в ходе обзора предложений "черной пятницы", выявившего заметную тенденцию в ценообразовании на эти видеокарты у крупнейших американских ритейлеров. Примерно через месяц после первых сообщений о повышении цен стоимость карты выросла еще больше и достигла 2 000 долларов.

В октябре минимальная зафиксированная цена на GPU составляла 1 700 долларов, а теперь она выросла до 1 900 долларов, что свидетельствует о росте цен на $200 в течение нескольких недель.

реклама

Если рассматривать цены у конкретных продавцов, то Newegg предлагает самую доступную модель RTX 4090 Trinity OC за 1 899 долларов, а второй по дешевизне вариант – RTX 4090 SUPRIM Liquid от MSI – стоит 1 999 долларов. На Amazon цены на видеокарты RTX 4090 находятся далеко за пределами отметки в 2 000 долларов.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Несмотря на рост цен, причины этого явления остаются неясными. Предполагается, что NVIDIA могла выделить Китаю значительное количество графических процессоров AD102, используемых в таких картах, как RTX 4090, до введения запрета, что могло вызвать временный дефицит, который может сохраняться в течение нескольких месяцев. Однако такое объяснение в лучшем случае носит спекулятивный характер.