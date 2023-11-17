RTX 4090 сейчас стоит примерно $2 700.

В Китае розничные сети повысили цены на графические процессоры RX 7900 XTX в связи с официальным введением запрета на RTX 4090 от NVIDIA. Запрет на поставки RTX 4090 привел к искусственному дефициту на китайских рынках, что повлекло значительный рост цен. Геймеры и профессионалы в поисках альтернативы переходят на графические процессоры AMD, в частности на Radeon RX 7900 XT. Однако в условиях уже существующего высокого спроса на RTX 4090 продавцы пользуются ситуацией, повышая цены на следующую по производительности видеокарту.

Сообщается, что на фоне политической неразберихи флагманский графический процессор Ada от NVIDIA оказался втянутым в конфликт из-за превышения барьера пропускной способности памяти в 600 ГБ/с.

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Учитывая классификацию GPU, он был запрещен США как экспортный продукт, что вызвало дефицит в китайской промышленности. Несмотря на значительное увеличение поставок от партнеров по производству плат после этой новости, цены на RTX 4090 резко выросли. По сообщениям MyDrivers, сейчас видеокарта будет стоить около 20 000 юаней ($2 700), что значительно выше первоначальной MSRP в 12 999 юаней ($1 800).

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Однако даже RX 7900 XTX не застрахована от скачка цен, поскольку розничные продавцы используют блокировку RTX 4090 для собственного обогащения.