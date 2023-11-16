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Илон Маск недавно поделился инструкцией по превращению листьев коки в кокаин, прорекламировав таким образом свой ИИ-чатбот Grok как продвинутую "бунтарскую" нейросеть. Миллиардер представил Grok, подчеркнув его преимущество в доступе к данным в реальном времени с его социальной медиаплатформы X, заявив о превосходстве собственного ИИ над такими конкурентами, как ChatGPT от OpenAI и Bard от Google.
Маск подчеркнул уникальные возможности Grok, заявив:
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"Grok имеет доступ к информации в режиме реального времени через платформу X, что является значительным преимуществом перед другими моделями. Кроме того, он процветает за счет сарказма и по своей сути является первым саркастическим ИИ".
На опубликованном скриншоте Маск продемонстрировал "юмористическое" руководство Grok по производству кокаина, включающее такие шаги, как "начать приготовление и надеяться на то, что все обойдется без взрыва, чтобы избежать юридических последствий".
Эта презентация состоялась вскоре после того, как Маск, ранее выступавший за паузу в развитии искусственного интеллекта, выпустил чат-бота в рамках своего последнего предприятия по обучению ИИ, xAI, спустя полгода после подписания открытого письма с призывом сделать шестимесячный перерыв в разработке нейросетей.
По поводу этой ситуации Маск сказал следующее:
"Я признал бесполезность письма, когда подписывался под ним. Мое намерение заключалось лишь в том, чтобы задокументировать свое предложение о паузе".
В настоящее время Grok доступен только для платных подписчиков X Premium.