Современные игры устройство не потянет.

Недавно компания AOC представила мини-ПК MOSS 7, который привлек к себе внимание благодаря удивительно компактным размерам, оригинальному дизайну и достойной производительности.

При взгляде на сопроводительные изображения становится очевидным, что этот мини-ПК отличается по внешнему виду от большинства устройств, представленных на рынке. Его внешний вид больше напоминает приставку или другую бытовую электронику, а размеры составляют 145x115x42 мм. Судя по данным производителя, устройство отличается высокой производительностью, значительно превосходящей основные ожидания.

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Сердцем этого мини-ПК является процессор Ryzen 7 7840HS, обещающий не только функциональность для повседневных задач, но и скромные игровые возможности. Его нельзя назвать полноценным игровым продуктом, однако включение Ryzen 7 7840HS дает заметный прирост в этой области.

Конфигурация также впечатляет наличием 32Gb оперативной памяти и емкого твердотельного накопителя объемом 2Tb. Примечательно, что цена на эту комплектацию составляет скромные 525 долларов.

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Если рассматривать возможности подключения, то мини-ПК MOSS 7 выделяется наличием двух портов HDMI 2.0, RJ45, USB-C, трех портов USB 3.0, USB 2.0, а также поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.