Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Флагманская RTX 5090 получит передовую память GDDR7 и 384-битную шину
Карты появятся в конце 2024 года.

реклама

Инсайдер Kopite7kimi утверждает, что грядущий флагманский игровой процессор NVIDIA GeForce RTX 5090, как ожидается, будет поддерживать память GDDR7. По прогнозам, архитектура чипа Blackwell в серии RTX 5090 будет несколько отличаться от версии, предназначенной для HPC и AI в следующем году. В то время как некоторые дорожные карты указывают на возможный запуск в 2025 году, слухи намекают на то, что новейшая графическая линейка может быть представлена в конце 2024 года.

По мнению Kopite7kimi, в центре сегодняшнего обсуждения находится конфигурация памяти. Основное внимание уделяется передовому стандарту GDDR7, который должен улучшить существующие стандарты GDDR6 и GDDR6X за счет повышения скорости вывода и увеличения емкости. Первые плашки будут включать модули емкостью до 24Gb и достигать скорости до 32 Гбит/с, а их дебют намечен на 2024 год. Еще более быстрая ревизия ожидается в 2026 году, хотя представляется маловероятным, что NVIDIA будет откладывать релиз RTX 50 ради ее интеграции.

реклама

Несмотря на отсутствие явных сведений о конфигурациях памяти флагманского GeForce RTX 5090, стало известно, что карта будет оснащена 384-битным шинным интерфейсом. Это означает, что 512-битная шина, возможно, уже не рассматривается или будет зарезервирована для более высокопроизводительного варианта. При скорости 32 Гбит/с 384-разрядный вариант может обеспечить пропускную способность до 1,5 ТБ/с.

#nvidia #видеокарты #rtx 50 #rtx 5000 #gddr7 #blackwell #rtx 5090
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

В сети появились новые фотографии Nvidia RTX 4090 Ti
Инсайдеры приписывают GDDR7 память флагману игровой линейки GeForce RTX 50
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ признали невозможность выпуска Superjet 100 в запланированные сроки из-за проблем с двигателем
28
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
24
Начались испытания Су-57 с новым двигателем – истребитель поступит в серию с улучшенным мотором
2
Boeing опубликовал видео с прибытием двух ультрасовременных истребителей F-15QA в Дубай
4
Минобороны Израиля продемонстрировало боевое применение ракетных комплексов Arrow — Видео
+
Ахмат Кадыров вступил в должность замминистра Чечни по спорту
3
В РФ создали комплекс РЭБ, способный сбивать любые типы БПЛА – модернизированный «Сапфир» уже в СВО
+
Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
3
Армения получит "картонные" броневики, от которых отказалась даже Украина
+
YouTube ужесточает правила для борьбы с музыкальными ИИ-фейками
+
NVIDIA раскрыла производительность графического процессора B100 Blackwell в GPT-3
+
На Северном Кавказе археологи нашли древние усыпальницы
+
Джейк Салливан: США признали, что Китай не поставлял оружие России для применения против Украины
2
Sohu: Россия быстро наращивает оборонный потенциал, а Украина воюет чужим оружием
9
Процессоры для ПК дешевеют в магазинах РФ
7
Армия России ждёт тяжелый БПЛА "Альтиус"
6
Истребитель Checkmate получит беспилотный вариант
+
Новая оснащённая тепловизором модель «Ланцета» уже применяется в зоне СВО и успела подбить гаубицу FH70
+
"Ведьмак", "Джон Уик" и присоединившийся к ним "Терминатор" станут аниме-проектами
+
Прибыль китайской SMIC сократилась на 80% – не помогают даже заказы чипов для смартфонов Huawei
4

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Ноябрь)
15
"Никто тебя не спасет" - очень странный фантастический фильм
4
Как грамотно собрать игровой ПК из новых и б/у комплектующих, сэкономив и не потеряв в надежности
15
Путь ассассина: воспоминание о былых играх серии
5
Пять причин, чтобы купить новенькую PlayStation Portal
22
Как советский военный корабль израсходовал 4,5 тонны боеприпасов за 8 минут боя в 1990г
5
Intel Core i9-14900K и другие Raptor Lake Refresh – что нового и стоит ли покупать
9
Российские истребители-невидимки Су-57 нанесли серию высокоточных ударов по целям ВСУ на Украине
3
Китаю не нужны "кастрированные" чипы Nvidia — решения от Huawei дешевле и эффективнее
+
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
1

Сейчас обсуждают

XAM
19:00
И этот тоже "кацап и куколд ебаный".
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
Геннадий Холобаев
18:59
Вот ну никак не пойму: как говорят, что наши истребители лучше американских, за которые они просят 60 млн долларов, почему наши продают за 30? Ну продавайте хотя бы за 58. А то как-то не логично всё э...
Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
XAM
18:59
Второй "кацап и куколд ебаный".
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
XAM
18:59
Да, ты не какол, ты "кацап и куколд ебаный".
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
Overseer man
18:58
Удачи своими бошками лживыми пробить небосвод.
Компания Intuitive Machines планирует провести в 2024 году три миссии на Луну
XAM
18:58
"Хорошо летать могут только красивые самолеты" Туполев.
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
Алексей Волык
18:56
RTX3600
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
XAM
18:56
СУ-75 - коммерческий проект корпорации Сухой. Не ваше свинособачье дело, как наша корпорация тратит свои деньги.
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
Anakeen
18:55
Он нам покажет еще больше интересных статей в своем блоге.
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 7
XAM
18:55
Толи дело свинособаки, могут только потрогать волосатого удава дяди Сэма и прийти в оргазм от очередной вундервафли.
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем