Карты появятся в конце 2024 года.

Инсайдер Kopite7kimi утверждает, что грядущий флагманский игровой процессор NVIDIA GeForce RTX 5090, как ожидается, будет поддерживать память GDDR7. По прогнозам, архитектура чипа Blackwell в серии RTX 5090 будет несколько отличаться от версии, предназначенной для HPC и AI в следующем году. В то время как некоторые дорожные карты указывают на возможный запуск в 2025 году, слухи намекают на то, что новейшая графическая линейка может быть представлена в конце 2024 года.

По мнению Kopite7kimi, в центре сегодняшнего обсуждения находится конфигурация памяти. Основное внимание уделяется передовому стандарту GDDR7, который должен улучшить существующие стандарты GDDR6 и GDDR6X за счет повышения скорости вывода и увеличения емкости. Первые плашки будут включать модули емкостью до 24Gb и достигать скорости до 32 Гбит/с, а их дебют намечен на 2024 год. Еще более быстрая ревизия ожидается в 2026 году, хотя представляется маловероятным, что NVIDIA будет откладывать релиз RTX 50 ради ее интеграции.

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Несмотря на отсутствие явных сведений о конфигурациях памяти флагманского GeForce RTX 5090, стало известно, что карта будет оснащена 384-битным шинным интерфейсом. Это означает, что 512-битная шина, возможно, уже не рассматривается или будет зарезервирована для более высокопроизводительного варианта. При скорости 32 Гбит/с 384-разрядный вариант может обеспечить пропускную способность до 1,5 ТБ/с.