В связи с ошибкой Apple предложила ему прибыльный компромисс.

История разворачивается в связи с непреднамеренной отправкой компанией Apple 60 смартфонов iPhone 15 Pro Max 1Tb стоимостью 96 тыс. долларов ничего не подозревающему получателю. После неожиданной доставки через несколько дней с получателем связалась компания Apple и предложила наиболее выгодное решение.

Сообщается, что человек изначально заказал три iPhone 15 Pro Max 256Gb для сотрудников своей компании и один вариант 1Tb для личного пользования. Однако вместо положенного комплекта он получил аж 60 устройств. Неожиданно Apple предложила уникальный вариант: получатель может оставить себе четыре смартфона без оплаты, а остальные 56 вернуть. Таким образом, в качестве дополнительных приобретений везучий покупатель получил четыре iPhone 15 Pro Max 1Tb стоимостью 1 600 долларов каждый.

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Стоит отметить, что в соответствии с законодательством США покупатель не обязан возвращать ошибочно присланный ему товар. Тем не менее, Apple сохраняет возможность удаленного отключения любого iPhone, что подчеркивает сложность ситуации.