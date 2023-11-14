Торги на закрытых аукционах не считаются.

Аукционный дом RM Sotheby's недавно завершил продажу Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска, установив новый рекорд: сумма сделки составила 51 млн 705 тыс. долларов. Эта продажа закрепила за раритетным автомобилем статус самой дорогой машины, когда-либо выставлявшейся на публичные торги.

В 1962 году, когда Ferrari только появилась на свет, она прошла тщательную заводскую подготовку для участия в гонках на выносливость, в частности, в таких соревнованиях, как Ле-Ман. Модификации включали в себя доработку шасси, тонкую переделку экстерьера и замену стандартного трехлитрового двигателя на более мощный 4,0-литровый V12, взятый от модели Superamerica.

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Дебют 250 GTO состоялся на гонке "1000 километров" в Нюрбургринге, и в том сезоне он был единственным представителем своего класса в составе рабочей команды. Пилоты Ferrari продемонстрировали свое мастерство, одержав победу в своем классе и заняв впечатляющее второе место в общем зачете.

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Стоит отметить, что предыдущим рекордсменом по стоимости среди Ferrari и самого дорогого автомобиля в мире, проданного на аукционе, было купе 250 GTO, за которое в 2018 году было выручено 48,4 млн долларов. Однако на закрытых частных аукционах цены на такие Ferrari иногда взлетали до удивительных высот, доходя до $70 млн. Абсолютный рекорд принадлежит Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut, за который на закрытом аукционе было выручено 135 млн евро.