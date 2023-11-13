Пока что чипа нет в доступности.

После заявления AMD, сделанного в прошлом месяце, компания заполняет пустоту в серии Radeon PRO для рабочих станций выпуском модели W7700, оснащенной графическим процессором Navi 32. Примечательно, что карта не использует полную спецификацию GPU, а опирается на конфигурацию из 3072 потоковых процессоров.

W7700 оснащается 16Gb памяти GDDR6, работающей на тактовой частоте 18 Гбит/с и обеспечивающей максимальную пропускную способность 576 Гбайт/с. Это соответствует настройкам памяти W7800, использующей графический процессор Navi 31 и включающей 4480 ядер SP.

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Согласно официальным спецификациям, производительность PRO W7700 составляет 28,27 TFLOPs при вычислениях с одинарной точностью, а тактовая частота составляет около 2,3 ГГц. Карта потребляет 190W энергии и имеет всего один 8-контактный разъем питания.

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AMD официально сообщила, что в видеокарте используется графический процессор Navi 32, о чем свидетельствует количество транзисторов. Он содержит 48 вычислительных блоков, предоставляющих доступ к 48 ускорителям лучей для рендеринга с использованием трассировки лучей. Чип PRO W7700 оснащен 64Mb кэш-памяти Infinity Cache и поддерживает интерфейс PCIe Gen4x16. Примечательно, что этот вариант оснащен четырьмя полноразмерными разъемами DisplayPort 2.1, что, с точки зрения AMD, является существенным улучшением по сравнению с серией W6800 на базе RDNA2. AMD сообщила, что PRO W7700 будет доступен по цене $999.