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Недавно компания HotCars опубликовала данные о надежности и доступности сервисного обслуживания подержанных седанов на вторичном рынке. В ходе анализа, проведенного на основе данных RepairPal и CarEdge, основное внимание уделялось моделям со средней стоимостью годового обслуживания менее 1 000 долларов. Данное комплексное исследование, проведенное в октябре 2023 года, призвано помочь потребителям сделать осознанный выбор.
Лидером исследования стал немецкий седан BMW 5-Series 2011 года выпуска, который занял первое место с рейтингом надежности 3 из 5. Этот автомобиль занимает достойное место среди спортивных седанов среднего размера и может похвастаться приемлемой стоимостью ежегодного технического обслуживания – около 977 долларов.
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Следом за ним идет Audi A4 2014 года, получивший оценку 3,5 из 5. Этот немецкий седан впечатляет своей спортивной управляемостью, повышенным комфортом и достойной сборкой. Ежегодные расходы на техническое обслуживание данной модели относительно невелики и составляют в среднем 966 долларов.
Третье место занимает Nissan Maxima Platinum 2017 года выпуска, получивший оценку 3,5 из 5. Владельцы этого седана могут наслаждаться преимуществами надежного автомобиля со средней стоимостью ежегодного обслуживания в 540 долларов.
Полный список включает следующие модели:
- 2011 BMW 5-Series
- 2014 Audi A4
- 2017 Nissan Maxima Platinum
- 2010 Ford Taurus SHO
- 2014 Infiniti Q50
- 2006 Chevrolet Impala SS
- 2013 Volkswagen Jetta
- 2017 Ford Fusion Sport
- 2015 Lexus ES 350
- Lexus GS 350 2010