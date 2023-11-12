Меньше всего денег будет уходить на Nissan Maxima Platinum 2017 года.

Недавно компания HotCars опубликовала данные о надежности и доступности сервисного обслуживания подержанных седанов на вторичном рынке. В ходе анализа, проведенного на основе данных RepairPal и CarEdge, основное внимание уделялось моделям со средней стоимостью годового обслуживания менее 1 000 долларов. Данное комплексное исследование, проведенное в октябре 2023 года, призвано помочь потребителям сделать осознанный выбор.

Лидером исследования стал немецкий седан BMW 5-Series 2011 года выпуска, который занял первое место с рейтингом надежности 3 из 5. Этот автомобиль занимает достойное место среди спортивных седанов среднего размера и может похвастаться приемлемой стоимостью ежегодного технического обслуживания – около 977 долларов.

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Следом за ним идет Audi A4 2014 года, получивший оценку 3,5 из 5. Этот немецкий седан впечатляет своей спортивной управляемостью, повышенным комфортом и достойной сборкой. Ежегодные расходы на техническое обслуживание данной модели относительно невелики и составляют в среднем 966 долларов.

Третье место занимает Nissan Maxima Platinum 2017 года выпуска, получивший оценку 3,5 из 5. Владельцы этого седана могут наслаждаться преимуществами надежного автомобиля со средней стоимостью ежегодного обслуживания в 540 долларов.

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Полный список включает следующие модели: